Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos adım adım Fenerbahçe'ye

Sabah

Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı.

BİR YUNAN DAHA

Savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapacak Fenerbahçe'nin hedefinde Yunan yıldız Sokratis Papastathopoulos var.

EMRE LONDRA'YA GİDİP GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi.

SOKRATIS SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.