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aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 09:00
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 09:00

Yunan medyasından Trabzonspor için transfer iddiası

Yunan medyasından Trabzonspor için transfer iddiası

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Yunan medyası, sürpriz bir ismi Fırtına'ya yazdı: Giannis Fetfatzidis... Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncunun transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu belirtildi.

Tüm Avrupa’da liglerin ertelenmesinin ardından takımlar transfere yöneldi. Özellikle dış basın, ülke kulüplerindeki transfer gelişmelerini yakından takip ediyor ve sürpriz haberler çıkıyor. Bunlardan biri de Trabzonspor için geldi. Yunan basını, Aris forması giyen Giannis Fetfatzidis’in Türk takımlarına yakın olduğunu yazdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan 29 yaşındaki milli futbolcunun, yazın kulübünden ayrılabileceği belirtildi. Fetfatzidis’in transferde en yakın olduğu kulüp ise Trabzonspor olarak ifade edildi.

İtalya’da oynadı

Kariyerine Olympiakos’ta başlayan başarılı kanat oyuncusu, sonrasında İtalya macerasına atıldı. Serie A’da Genoa, Chievo formaları giyen Fetfatzidis, Al Ahli’ye gitmesinin ardından 2018’te Olympiakos’a geri döndü. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonun devre arasında ise Aris’e transfer oldu.

(Fanatik)

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