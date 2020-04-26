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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 13:22
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 13:53

Yunan devi Olympiakos küme düşebilir

Yunan devi Olympiakos küme düşebilir

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Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde. Evangelos Marinakis, aynı zamanda İngiltere kulüplerinden Nottingham Forest'ın da sahibi. Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena da forma giyiyor...

Yunanistan'da bahis soruşturması nedeniyle ülkenin en önemli kulüplerinden Olympiakos ve Atromitos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Her iki kulüp ve 15 kişi, Yunanistan Futbol Federasyonu Davranış Kuralları'nın 27. maddesine göre, 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanıyor.

Yunanistan'da etik kurulunun iddiaları şimdi de yargı kuruluna iletildi. İddiaların odağındaki karşılaşma ise 2015 yılında Olympiakos'un Atromitos'a karşı 2-1 kazandığı mücadele. Sanıklar arasında Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, Yunanistan Futbol Federasyonu Eski Başykanı Giorgos Sarris ve Başkan Yardımcısı Aristidis Stathopoulos, federasyonun 3 eski üyesi, 6 eski hakem ve Atromitos Eski Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto bulunuyor. Pinto şu anda Porto'nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Söz konusu karşılaşmada Olympiakos sahasında rakibini 2-1 mağlup ederken, takımın teknik direktörlüğünü ise, bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira yapıyordu. Olympiakos'un kadrosunda ise şu anda Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz ile geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kostas Mitroglou vardı.

Mitroglou, Olympiakos'un bu maçtaki ikinci golünü attı. Atromitos'ta ise, şu anda Göztepe'de forma giyen Napoleoni, oyuna sonradan dahil olan isimdi. Açılan soruşturmada Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis suçlu bulunursa ömür boyu spordan men edilecek. Marikanis, ceza alması durumunda Nottingham Forest'taki kontrolünü de bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan 4 Şubat 2015 tarihinde oynanan bu maçın ardından Atromitos Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto'nun 5 Şubat 2015 tarihinde takımdan ayrılması da dikkat çeken bir başka nokta.

(Milliyet)

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