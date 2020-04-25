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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:46
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:50

Yunan basını transferi böyle duyurdu: 'Türkler göz dikti'

Yunan basını transferi böyle duyurdu: 'Türkler göz dikti'

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gündemine Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Omar Elabdellaoui'yi aldı. Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığını attı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi... Yunan basını, 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığı ile beraber yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla flört ettiğini yazdı.

İşte Galatasaray'ın istediği sağ bek Omar Elabdellaoui için yazılan o haber;

"Türk ekipleri uzun zamandır Olympiakoslu Omar'ı gözlemliyorlar.

Bu transfer sadece Galatasaray'ın çıkarları için geçerli değil. Aynı zamanda komşu ülkede pek çok çeşitli deneyim kazanacak Norveçli için de geçerli.

Ve evet, orada savaşmak için çok istekli görünmüyor. Ancak, Yunanistan'da maaşlarda büyük sorunlar yaşanıyor. Devletin vergi konusunda sürekli değişiklik yapması onu tedirgin ediyor. Omar Elabdellaoui, Olimpiakos'un ona verdiği en yüksek maaşı dahi kabul etmeyecek." (Fotomaç)

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Yunan basını transferi böyle duyurdu: 'Türkler göz dikti'

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gündemine Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Omar Elabdellaoui'yi aldı. Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığını attı.
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