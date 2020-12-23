Yukatel Denizlispor'un çıkışı, Erzurumspor'un çöküşü devam ediyor

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı.
Erzurum'daki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 55'te Hugo Rodallega kaydetti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü 69'da Emrah Başsan attı.
Yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıktığı iki lig maçını da kazanan Yukatel Denizlispor, puanını 12'ye yükseltti.
Bu sezonki ikinci teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile de yollarını ayıran ve Yukatel Denizlispor maçına Şenol Fidan yönetiminde çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kötü gidişi sürüyor.
Ligde üst üste 5. yenilgisini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 puanda kaldı.
Öte yandan maç öncesi iki takım oyuncuları Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.
BB ERZURUMSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR: 1-2
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 46 Novikovas), Sissoko (Dk. 62 Emrah Başsan), Sadiku (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Ricardo Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş), Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Recep Niyaz (Dk. 77 Muhammet Özkal), Bakalorz, Sacko (Dk. 46 Mesanovic), Aissati, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Rodallega
Goller: Dk. 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Sacko, Dk. 90+1 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 45+1 Donald, Dk. 82 Gökhan Kardeş, Dk. 89 Kaan Kanak, Dk. 90+2 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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