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aksam.com.tr
  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:31
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:34

Yukatel Denizlispor'dan tedbirli idman

Yukatel Denizlispor'dan tedbirli idman

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Yukatel Denizlispor, sokağa çıkma kısıtlamasında özel izin alarak asgari katalım ile sosyal mesafe kurallarına uygun gruplar halinde antrenman yaptı. Mide ameliyatı olan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı bilinen Isaac Sackey fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaında çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde antrenman yaptı.

Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını devam ettirdi.

Yukatel Denizlispor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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