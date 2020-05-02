Yukatel Denizlispor'dan tedbirli idman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın isteği 10 yıllık anlaşma Galatasaray'ın isteği 10 yıllık anlaşma Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan ve 'yaraya merhem' olarak 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı yönetim, koronavirüsün futbola vurduğu darbe nedeniyle tüm ekonomik planların alt üst olması nedeniyle anlaşmanın revize edilmesi konusunu masaya yatırdı. Galatasaray, söz konusu anlaşmanın 10 yıla çıkartılması için girişimlere hazırlanıyor.

Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.

4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor 4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.

Ne Fener ne Cimbom! Sezonun bombası Başakşehir'den Ne Fener ne Cimbom! Sezonun bombası Başakşehir'den Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.