Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz istifa etti

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz görevinden istifa etti.

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Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba’nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

BAŞKAN DÜN "ÜÇ MAÇ KAYBETTİK DİYE HAYDİ GÜLE GÜLE DİYEMEYİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, dün Yücel İldiz ile ilgili yaptığı açıklamada “Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok” ifadelerini kullanmıştı.