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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 16:35
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Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

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Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.

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