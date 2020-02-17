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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:50
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:50

Yukatel Denizlispor'da gündem Tolunay Kafkas

Yukatel Denizlispor'da gündem Tolunay Kafkas

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Süper Lig'de geçen hafta düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da adaylar netleşmeye başladı.

Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı. 

Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor'un Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu bildirildi. Teknik adamlık kariyerine Kayserispor'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. 

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