Yukatel Denizlispor'a 3 yıldızından iyi haber geldi

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı. Oyuncular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde taktik çalıştı.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Yeni transfer Özgür Çek, takımla ilk çalışmasını gerçekleştirirken, antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Yumlu ve dün Trabzonspor ile yapılan maçta sakatlanan Tolgahan Acar katılmadı.
Sakatlıkları geçen İsmail Aissati, Modou Barrow ve Zakarya Bergdich ise idmanda yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.
Sarı-lacivertlilerin itirazını görüşen kurul, harcama limitine 16 milyon TL daha ekledi. Kanarya yine ‘eksi’den kurtulamadı. Transfer için oyuncu satışı şart!
Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçildikten sonra alacakları dağıttı, 6 maçlık galibiyet serisiyle işler yoluna girdi. Ardından ödeme krizi yine başladı, Kartal son 8 maçta 7 yenilgi aldı. Yönetim Abdullah Avcı’yı göndermek istiyor ama yerine getirilecek teknik adam için kaynak yok. Harcama limiti nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ın eli kolu bağlı durumda. Ahmet Nur Çebi'nin hayalindeki teknik adam ise Steven Gerrard.
Kulüplerin bilançolarına göre futbol kulüpleri sadece yaptıkları işten yani futbol ve mağazacılık faaliyetlerinden 6 ayda 209 milyon lira faaliyet karı elde etti. Buna karşın tam 475 milyon lira faiz ve kur farkı gideri oldu. Yani futbol kulüplerinin faaliyet gelirinin iki katı finansman gideri meydana geldi.
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.