Yukatel Denizlispor'a 3 yıldızından iyi haber geldi

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Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşanıyor Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşanıyor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?

G.Saray'da sular durulmuyor! Terim'e yanıt geliyor... G.Saray'da sular durulmuyor! Terim'e yanıt geliyor... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de transfer yapılabilmesinin tek şartı var Fenerbahçe'de transfer yapılabilmesinin tek şartı var Sarı-lacivertlilerin itirazını görüşen kurul, harcama limitine 16 milyon TL daha ekledi. Kanarya yine ‘eksi’den kurtulamadı. Transfer için oyuncu satışı şart!

Ahmet Nur Çebi'nin gönlündeki dünya yıldızı teknik adam Ahmet Nur Çebi'nin gönlündeki dünya yıldızı teknik adam Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçildikten sonra alacakları dağıttı, 6 maçlık galibiyet serisiyle işler yoluna girdi. Ardından ödeme krizi yine başladı, Kartal son 8 maçta 7 yenilgi aldı. Yönetim Abdullah Avcı’yı göndermek istiyor ama yerine getirilecek teknik adam için kaynak yok. Harcama limiti nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ın eli kolu bağlı durumda. Ahmet Nur Çebi'nin hayalindeki teknik adam ise Steven Gerrard.

Türk futbolu faize teslim! 4 Büyükler'in durumu vahim... Türk futbolu faize teslim! 4 Büyükler'in durumu vahim... Kulüplerin bilançolarına göre futbol kulüpleri sadece yaptıkları işten yani futbol ve mağazacılık faaliyetlerinden 6 ayda 209 milyon lira faaliyet karı elde etti. Buna karşın tam 475 milyon lira faiz ve kur farkı gideri oldu. Yani futbol kulüplerinin faaliyet gelirinin iki katı finansman gideri meydana geldi.