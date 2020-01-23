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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 16:01
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 16:02

Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i kadrosuna kattı

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Yukatel Denizlispor, Özgür Çek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa forması giyen Özgür Çek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.”

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