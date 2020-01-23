Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa forması giyen Özgür Çek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.”
Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 26 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de, ilk maçtaki skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.
Yeni Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor’a elendikleri maçtan sonra Beşiktaş’a transferiyle ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Kemal Özdeş'in geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından önce futbolcularının motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.