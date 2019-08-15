Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Cengiz Ünder için Lewandowski ve 50 milyon Euro! Cengiz Ünder için Lewandowski ve 50 milyon Euro! Cengiz Ünder transferine karşı çıkan Roma taraftarları Bayern Münih'ten Lewandowski + 50 milyon euro istediler...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber Fenerbahçe'ye transferde kötü haber Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu' Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu' Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maça 5 gün kala hâlâ transfer için ter döküyor. Stoper, sol bek, orta saha ve forvet hattına takviyeler bekleniyor, kaleci konusunda da Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.