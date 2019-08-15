Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı

Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli'ye gelen Olcay Şahan'ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı da kadrosuna katmıştı.
Cengiz Ünder transferine karşı çıkan Roma taraftarları Bayern Münih'ten Lewandowski + 50 milyon euro istediler...
Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.
Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maça 5 gün kala hâlâ transfer için ter döküyor. Stoper, sol bek, orta saha ve forvet hattına takviyeler bekleniyor, kaleci konusunda da Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.