Yukatel Denizlispor kötü gidişe çare arıyor

Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5'ini kaybeden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.

Milli maç arasının takıma olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Başkan Çetin, "Takımımız Beşiktaş maçında son dakikaya kadar sahada mücadelesini verdi. Bu işler sonuca bakıyor. Önemli olan puan ya da puanlar almaktı. Bunu yapamadık. Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Takım olarak toparlayıp, daha çok çalışıp başarıyı yakalamamız lazım. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım. Biz hak ettiğimiz yere gelebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'a deplasmanda tek golle yenilen Denizlispor'da Çetin de İstanbul'dan iyi bir skorla dönmeyi hedeflediklerini, başarılı olamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.