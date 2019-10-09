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  3. Yukatel Denizlispor, Hatayspor'la yollarını ayıran İlhan Palut'u göreve getiriyor

Yukatel Denizlispor, Hatayspor'la yollarını ayıran İlhan Palut'u göreve getiriyor

Yukatel Denizlispor, Hatayspor'la yollarını ayıran İlhan Palut'u göreve getiriyor

Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'la yollarını ayıran teknik direktör İlhan Palut, Yukatel Denizlispor'un başına geçiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de 7 hafta sonunda 8 puan toplayan Yücel İldiz’in görevine son veren Denizlispor’da her ne kadar Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun isimleri ön plana çıksa da yeşil siyahlı ekibin Hatayspor’la yollarını ayıran genç teknik adam İlhan Palut’la anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor’un başında dikkat çekici işlere imza atan ve Gazişehir Gaziantep’le Play-Off oynayan İlhan Palut bu sezon 6 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken 42 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla bir anda yolların ayrılması kentte de şok etkisi yaratmıştı. Genç yaşıyla (42) Denizlispor’a heyecan katacağı bildirilen İlhan Palut’un elindeki kadroyu çok iyi kullanacağı tahmin edilirken, Başkan Ali Çetin’in önümüzdeki günlerde Palut’la masaya oturacağı ve bu işi bitireceği belirtildi.

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