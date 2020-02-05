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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:22
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:22

Yukatel Denizlispor hakem kararlarına tepki gösterdi

Yukatel Denizlispor hakem kararlarına tepki gösterdi

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Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu, son olarak Göztepe maçında aleyhlerine hatalar yapıldığını ileri sürerek, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Denizlispor, son olarak Göztepe maçında aleyhlerine hatalar yapıldığını ileri sürerek, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yönetim kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, yeşil-siyahlıların saha içinde ve dışındaki duruşuyla Türk futbolunun örnek kulüplerinden biri olduğu kaydedildi.

Takımın geçen sezon büyük emekler sonucunda yeniden Süper Lig'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Süper Lig'deki ilk yılında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen duruşundan taviz vermeden yoluna devam eden kulübümüz maalesef bazı maçlarda hak gaspına uğramış, işin kötü tarafı uğramaya da devam etmektedir. Sahada adil olmak zorunda olan hakemlerin, maçlarımızda verdikleri ve vermedikleri kararlar sebebiyle maddi manevi haklarımızın gasp edildiğini görmezden gelmemiz beklenemez. Süper Lig'in 20. haftasında evimizde oynadığımız Göztepe maçında maalesef yine hakem kararları ile karşılaşmamızın tesadüf olmadığı aşikardır. Hem lig hem de kupa maçlarında verilen kararların aleyhimize olması canımızı acıtmaktadır." denildi

Denizlispor'un kayıplarının kimseye fayda sağlamayacağı belirtilen açıklamanın son bölümünde, "Yukatel Denizlispor'un adil yönetim ve atama dışında hiçbir beklentisinin olmadığını bir kez daha yineliyor, hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğini tüm kesimlerin bilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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