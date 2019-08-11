Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Galatasaray'ı yenerek çifte bayram yaşamak istiyoruz

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, sezonun ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray'ı yenerek taraftara çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, sezonun ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray'ı yenerek taraftara çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç saha müsabakalarına ev sahipliği yapacak Denizli Atatürk Stadı'nı yenileme çalışmalarının tamamlandığını, kalan ufak tefek eksiklerin de giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Geride kalan sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çetin, ilk 5 hedefi doğrultusunda takımın kadrosunu güçlü bir şekilde oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

"İlk 5'te olmamız için Galatasaray'ı yenmemiz lazım"

Çetin, gelecek hafta evlerinde tarihi bir maça çıkacaklarını ve iki şampiyonun karşılaşacağını dile getirerek, "Bizim bir hedefimiz var biliyorsunuz. İlk 5'te olmamız için Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Burada ciddi bir şekilde hazırlandık. Tüm hazırlıklarımız bitti ve Galatasaray'ı bekliyoruz. İnşallah Süper Lig'in ilk maçında iki şampiyon, taraftarlarına güzel bir futbol izletecek." diye konuştu.

İyi olanın kazanması dileğinde bulunan Çetin, şöyle devam etti:

"İyi olan biziz ve bizim kazanmamız lazım. Galatasaray'ı yenerek Denizli'ye çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Ben buna da inanıyorum. Şehir, yönetime geldiğimiz ilk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Maç biletleri neredeyse tükenmek üzere. Gece gündüz mücadele ediyoruz. Artık Denizlispor bundan 10 yıl önceki itibarlı haline geri döndü. Geçen sezon gösterdiğimiz mücadelenin daha iyisini bu sezon sergilemek için mücadele edeceğiz."

Transfer çalışmalarına da değinen Çetin, isim vermeden, bir futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacağını sözlerine ekledi.

(AA)