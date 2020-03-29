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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 13:25
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  • 29 Mart 2020 Pazar 13:25

Yukatel Denizlispor antrenmanlarını tekrar erteledi

Yukatel Denizlispor antrenmanlarını tekrar erteledi

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi.

Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, pandeminin spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini 30 Mart Pazartesi gününe ertelemişti. Ancak yönetim kurulu yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan Perşembe gününe alındığını açıkladı. 

Başkan Ali Çetin, en iyi şekilde önlemleri aldıklarını söyledi. Futbolcuların, teknik ekibin, personelin ve idari kadronun evlerinden dışarı adım atmadığını ifade eden Çetin, "İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz" diye konuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun ise oyuncuların evlerinde güvenli bir şekilde egzersizlerini sürdürdüğünü açıkladı.

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