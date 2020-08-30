  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 20:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Yukatel Denizlispor, Angelo Sakal'ı transfer etti

Yukatel Denizlispor, Angelo Sakal'ı transfer etti

Paylaş

DHA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca’da bulunan ve geçen sezonu Juarez’de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagal’ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı ‘Hoş geldin Sagal’ paylaşımıyla açıkladı. Futbolcunun yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Forvette de görev yapabilen Sagal, geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili Milli Takımı’nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı
F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...
Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Lanzini bombası...
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Lanzini bombası...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Lanzini bombası...

Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.

Vida giderse Marcelo gelecek
Vida giderse Marcelo gelecek

Vida giderse Marcelo gelecek

Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.

Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da
Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da

Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da

İngiltere'ye geri dönerek Fulham'la anlaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.

Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu
Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu

Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu

Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...
Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.