Yukatel Denizispor, Modou Barrow'u 1 yıllığına kiraladı

Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“İngiltere Reading FC ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşmaya göre Modou Barrow 1 yıl süre ile kiralanmıştır.”
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Ligue 1 ekiplerinden Monaco, son olarak kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiklerini açıkladı.
Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.
Wesley Sneijder, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.