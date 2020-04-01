Yukarısı bıyık aşağısı sakal

UEFA'ya bağlı ligler için kararlar alınacak. Ancak ne olursa olsun kimse memnun kalmayacak.

AKŞAM

UEFA’nın bugünkü toplantısında liglerin iptal edilmesi halinde şampiyonluğu matematiksel olarak garanti olmayan takımların da ‘Şampiyon olarak tescil edilmemesi’ önerisi görüşülecek. Peki zirve yarışında matematiksel olmasa da neredeyse şampiyonluğunu ilan etmiş takımların durumu ne olacak? Avrupa’da hiç başlamayan ligler şanslı. PlayOff uygulaması olanlar ise bir başka karmaşa. Her iki durumda da lider takımları ve kalan maçlarını derledik. İşte o tablo: