Yücel İldiz'den Galatasaray açıklaması: Zorlu bir müsabaka olacak

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Denizlispor'da teknik direktörü Yücel İlgiz, basına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de en son 2011-2012'de takım çalıştıran Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeşil-siyahlı ekibin başında tekrar üst ligde görev yapacak.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için hangi ligde olduğunun fark etmediğini, hedeflerinin her ligde aynı olduğunu belirtti.

Takım olarak her müsabakada gereken mücadeleyi gösteren ve sonuna kadar savaşan bir takım oluşturma hedefi olduğunu dile getiren İldiz, "Yine kendi prensiplerimiz doğrultusunda çağdaş futbol sergileyen, kazanma alışkanlığı olan bir takım olacağız. Rakibimiz kim olursa olsun futbol adına gereken mücadeleyi vereceğiz." dedi.

İldiz, lige son 2 sezonun şampiyonu ve kadrosunda dünya yıldızlarını barından Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de alt ligin şampiyonuyuz. Zorlu bir müsabaka olacak. Geçen sene Denizlispor'la zorları başardık ve oynadığımız futbolla ses getirdik. Galatasaray karşısında Denizlispor'a yakışan şekilde mücadele edip, izleyenlere zevkli bir müsabaka sunmak istiyoruz."

TFF 1. Lig'in en başarılı teknik direktörlerinden biri

TFF 1. Lig'de takımlarını Süper Lig'e çıkaran 112 teknik direktör içinde en başarılı isimlerden biri olan Yücel İldiz, Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'la dörder kez çalıştırdığı ekiplerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, geçen sezon da Yukatel Denizlispor'la aynı başarıyı yakaladı.

Süper Lig'de daha önce 2001-2002'de Malatyaspor'un başında 3 maça çıkan Yücel İldiz, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Kardemir Karabükspor'da 44 müsabakada görev aldı. İldiz, Süper Lig kariyerinde 47 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Denizlispor'da 27. teknik direktör

Yücel İldiz, Süper Lig geçmişinde 26 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'da görev alacak 27. isim olacak.

Yeşil-siyahlı ekipte geride kalan 19 sezonun sadece 5'inde sezona başlayan teknik adam yıl sonunu da gördü. Ege temsilcisinde en fazla görev yapan teknik adamlar arasında Giray Bulak (81), Ümit Kayıhan (70), Nevzat Güzelırmak (66), Güvenç Kurtar (47), Rıza Çalımbay (46) ve Ersun Yanal (40) bulunuyor.

(AA)