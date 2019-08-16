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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 23:24
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 23:24

Yücel İldiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

Yücel İldiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

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Süper Lig'in açılış mücadelesinde Denizlispor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz değerlendirmelerde bulundu.

İldiz'in açıklamaları şu şekilde

"Bizim adımıza zorlu bir maçtı. Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. Bizim adımıza bakarsak yeni bir takımız. Gerçekten ekibimi kutluyorum. Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik. Oyunun ilk 15 dakikası dışında iyi oynadık. 20. dakikadan sonra istediğimizi yapmaya başladık. Penaltı pozisyonu oldu. VAR'a baktıklarına göre doğrudur. Penaltıyı kurtarmak da moral oldu. Rakibin 10 kişi kalmasıyla istediğimiz oyunu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 1-2 arkadaşımızın lisansı da yetişmedi. Hala eksiklerimiz var. 2-3 transfer daha yapacağız. Geçen sezonki atmosfer, devam ettirmöemiz gerekiyuordu. İyi başladık. Bu bir başlangıç çok çalışmamız lazım. Kazanarak başlamak bizim için moral oldu. 90 dakika bakınca çok pozisyon vermedik. Penaltıyı kurtarmak da neticeye tesir etti."

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