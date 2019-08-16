Yücel İldiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

İldiz'in açıklamaları şu şekilde
"Bizim adımıza zorlu bir maçtı. Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. Bizim adımıza bakarsak yeni bir takımız. Gerçekten ekibimi kutluyorum. Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik. Oyunun ilk 15 dakikası dışında iyi oynadık. 20. dakikadan sonra istediğimizi yapmaya başladık. Penaltı pozisyonu oldu. VAR'a baktıklarına göre doğrudur. Penaltıyı kurtarmak da moral oldu. Rakibin 10 kişi kalmasıyla istediğimiz oyunu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 1-2 arkadaşımızın lisansı da yetişmedi. Hala eksiklerimiz var. 2-3 transfer daha yapacağız. Geçen sezonki atmosfer, devam ettirmöemiz gerekiyuordu. İyi başladık. Bu bir başlangıç çok çalışmamız lazım. Kazanarak başlamak bizim için moral oldu. 90 dakika bakınca çok pozisyon vermedik. Penaltıyı kurtarmak da neticeye tesir etti."
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından transferi merakla beklenen Radamel Falcao hakkında konuştu. Albayrak, Falcao'nun büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceğini duyurdu.
Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah - beyazlı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.
Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.