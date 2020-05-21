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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:28
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:46

Younes Belhanda'ye teklif yağıyor!

Younes Belhanda'ye teklif yağıyor!

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Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.

Younes Belhanda kıymete bindi... Galatasaray’ın 1.5 sezondur iyi bir rakama satmaya çalıştığı Faslı yıldız, bu yaz gidebilir. Al Nasr ve Al İttihad’ın ısrarla istediği tecrübeli futbolcu için Monaco’nun ilgisi sürüyor. Belhanda’nın menajeri William D’Avila, bu 3 kulübün yanı sıra İspanya’dan da teklifler olduğunu açıkladı. D’Avila, “Sevilla ve Real Betis ciddi şekilde Belhanda ile ilgileniyor. Galatasaray ile sözleşmesi var. Önce ligler bitsin. Sonrasında değerlendirme yapacağız” dedi. Her fırsatta Galatasaray’da mutlu olduğunu söyleyip, şu ana kadar teklifleri reddeden Belhanda’nın Cim Bom ile 2021’e kadar sözleşmesi var.

Maliyeti çok yüksek

Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar, para kazanmak istiyorsa lig bitiminde Belhanda’yı ikna edip satmak zorunda. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da senelik 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alırken, sözleşmesinde ekstra maç başı ücret ve primler de yer alıyor.

(Fanatik)

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