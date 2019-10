Younes Belhanda'nın maliyeti uçuyor

AKŞAM

2017’DE Dinamo Kiev’den 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Belhanda’nın maliyeti de tartışılıyor. Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine çok sayıda ek ödemeler yapıldı. Belhanda’nın sözleşmesinde forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden Kiev’e 250 bin euro net ödeme yapılıyor. Faslı yıldız G.Saray forması altında 79 maça çıktı. Böylece eski kulübüne 750 bin euro ek prim daha kazandırdı. 2 sezondur Devler Ligi’ne katılan Cim-Bom bu nedenden dolayı da Kiev’e 1 milyon euro daha ödedi. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Faslı futbolcuya, her 1 puan için 5 bin euro, ayrıca her 25 puan sonrası ekstra 100 bin euro prim ödemesi yapılıyor.