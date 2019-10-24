Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7424
  • 6,3998
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Younes Belhanda'nın maliyeti uçuyor

Younes Belhanda'nın maliyeti uçuyor

Younes Belhanda'nın maliyeti uçuyor

8 milyon euro karşılığında transfer edilen Faslı oyuncu için Dinamo Kiev’e 1 milyon 750 bin euro ek ödeme yapıldı. Belhanda’nın da ekstraları dikkat çekiyor.

AKŞAM

2017’DE Dinamo Kiev’den 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Belhanda’nın maliyeti de tartışılıyor. Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine çok sayıda ek ödemeler yapıldı. Belhanda’nın sözleşmesinde forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden Kiev’e 250 bin euro net ödeme yapılıyor. Faslı yıldız G.Saray forması altında 79 maça çıktı. Böylece eski kulübüne 750 bin euro ek prim daha kazandırdı. 2 sezondur Devler Ligi’ne katılan Cim-Bom bu nedenden dolayı da Kiev’e 1 milyon euro daha ödedi. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Faslı futbolcuya, her 1 puan için 5 bin euro, ayrıca her 25 puan sonrası ekstra 100 bin euro prim ödemesi yapılıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>İstanbul´da bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan ve 1972 yılında açtığı ´Şir

´Şirin Baba´ 7 Milimetrelik Bıçağıyla Guiness´e Girmeyi Bekliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En kötü saç kesimleri

Dünyanın en ilginç deneyleri