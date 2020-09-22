Younes Belhanda yeniden doğdu

AKŞAM

Younes Belhanda'nın performansı Galatasaray'da yüzleri güldürdü…

Faslı oyuncu, Gaziantep FK maçının ardından Başakşehir karşısında da sahanın en iyisi olmayı başardı. Son iki maçta 180 dakika sahada kalan Belhanda, %90.4’lük pas isabetiyle de zirveye çıktı. 30 yaşındaki orta saha performansıyla Fatih Terim’in gözdesi oldu. Belhanda’nın böyle devam etmesi durumunda sezona damga vuracağı konuşulmaya başlandı.

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