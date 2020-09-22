Younes Belhanda yeniden doğdu

Faslı oyuncu, Gaziantep FK maçının ardından Başakşehir karşısında da sahanın en iyisi olmayı başardı. Son iki maçta 180 dakika sahada kalan Belhanda, %90.4’lük pas isabetiyle de zirveye çıktı. 30 yaşındaki orta saha performansıyla Fatih Terim’in gözdesi oldu. Belhanda’nın böyle devam etmesi durumunda sezona damga vuracağı konuşulmaya başlandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.
38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.
Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.