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  • 04 Ekim 2020 Pazar 12:15
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Younes Belhanda maaşında indirip yapıp Nice'e gidecek mi?

Younes Belhanda maaşında indirip yapıp Nice'e gidecek mi"

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Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, senelik 3 milyon 350 bin avro garanti ücreti olan Faslı oyuncuyu 2 milyon avro civarında bir bedelle Nice'e verecek.

Transfer döneminin son anlarına girilirken işler Galatasaray'ın istemediği şekilde ilerliyor. Piyasaların açıldığı ilk günden itibaren iki orta saha bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bonservisleri elinde olan Arda, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem, Oğulcan ve Omar dışında sadece Stoke City'den Etebo'yu kiralayabildi.

FFP kuralları yüzünden almak için, oyuncu satma mecburiyeti bulunan Cimbom bu süreçte Babel, Diagne ve Belhanda gibi isimlerin hiçbiri ile yollarını ayırmadı. Fatih Terim'in vitrine çıkmaları için bu oyunculara sık sık forma vermesi de beklenen etkiyi yaratmadı.

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Ancak üç aylık periyotta kendisine gelen teklifleri düşünmeden reddeden Younes Belhanda, transferin kapanmasına saatler kala Nice ile anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılara verilecek bonservis miktarı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Fransız ekibinin son teklifinin 2 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti ücreti bulunan Belhanda sezon sonunda serbest kalıyor. Yönetim, oyuncuyu beklentilerin altında da olsa satıp yıllık ücret giderinden de kurtulmak istiyor. Eğer son dakika anlaşması olsa da yerine oyuncu alınması pek mümkün görünmüyor.  

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