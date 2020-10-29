Younes Belhanda Kayserispor maçında sahada

AKŞAM

ERZURUM maçı sonrasında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerde sol arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Faslı oyuncu, milli aranın da girmesiyle birlikte 22 Kasım’daki Kayserispor maçına yetişecek. Belhanda sadece A.Gücü ve Sivas karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine dün devam edildi.