Younes Belhanda Kayserispor maçında sahada

Faslı oyuncu, milli aranın da girmesiyle birlikte 22 Kasım’daki Kayserispor maçına yetişecek. Belhanda sadece A.Gücü ve Sivas karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine dün devam edildi.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci haftası, dev bir maça sahne oldu. Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalya'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.
Başakşehir'in Moldovalı stoperi Epureanu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.