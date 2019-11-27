Younes Belhanda ile Galatasaray'ın yolları kesin olarak ayrılıyor!

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Dün akşam Club Brugge maçında uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkan ve oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan Younes Belhanda’nın Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

ARTIK BAĞLAR KOPTU

Galatasaray’ın mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü dakikalarda Club Brugge defansının arkasına atamadığı iki hayati topta tribünlere ve teknik heyete saç baş yolduran Belhanda Fatih Terim’in de sabrını taşırırken, tecrübeli teknik adamın basın toplantısında “O pasları atabilseydik sonuç çok farklı olacaktı” sözleri artık aradaki bağın kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Hemen hemen hiçbir istatistikte ilk 5’e giremeyen 29 yaşındaki Faslı orta sahanın ‘isabetli şutta’ ‘isabetli pasta’ ve ‘top kapmada’ esamesi okunmazken, sarı kırmızılı ekibin Ocak ayına kadar durumu idare edeceği, devre arasında ise yapılacak operasyonda Belhanda’yı göndereceği öğrenildi.

Kilit pas ve kaleye şut atma becerisi olan, adam eksilten bir 10 numara isteyen Fatih Terim’in scout ekibini harekete geçirdiği ifade edilirken, Galatasaray’ın listenin ilk sırasına Shaqiri’yi yazması ise camiayı bir hayli heyecanlandırdı.