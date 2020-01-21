Younes Belhanda idmana katılmadı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra yenilenme koşusu ve interval koşuların yer aldığı çalışmaya gribal enfeksiyon nedeniyle Younes Belhanda katılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmandan sonra kampa girecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi.
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına giren, Murillo’yu son anda elinden kaçıran Galatasaray, Lazio’da forma giyen Denis Vavro’yu takibe aldı.
Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in maliyetini KAP’a bildirdi.