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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Younes Belhanda, göz kamaştırıyor

Younes Belhanda, göz kamaştırıyor

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AKŞAM

Galatasaray'da bu sezon gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Younes Belhanda, gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazandı.

Galatasaray'da Younes Belhanda performansıyla parmak ısırtıyor...

Ligin başlamasıyla birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Faslı oyuncudan Arap basını da büyük övgüyle bahsetti.

Galatasaraylı taraftarlar ise Belhanda’nın satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Faslı futbolcu konusunda ne olacağı merak konusu.

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