Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7543
  • 6,393
  • 272.584
  • 109146
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Younes Belhanda, Galatasaray'dan kesin olarak ayrılıyor!

Younes Belhanda, Galatasaray'dan kesin olarak ayrılıyor!

Younes Belhanda, Galatasaray'dan kesin olarak ayrılıyor!

Galatasaray'da Faslı oyuncu Younes Belhanda satılıklar listesine koyuldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şok Tuzlaspor yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Sarı-kırmızılı takımda Ocak ayında operasyon kaçınılmaz oldu.

Sahibinden satılık 10 numara: Belhanda

Ara transfer bütçesini Belhanda karşılayacak. Faslı 10 numara satış listesine koyuldu. Bonservis için pazarlık yapılmayacak ve Belhanda'ya ayrılması için kolaylık sağlanacak.

Bonservisine bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödenen Belhanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor. Faslı oyuncunun 1 yıl kontratı kaldı

MAICON GERİ DÖNEBİLİR

Kiralık olarak Al-Nassr'a gönderilen Maicon'un da dönme ihtimali doğdu. G.Saray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu yabancı kontenjanında boşluk olması durumunda geri çağrılacak.

(Sabah)


İbrahim Çelikkol baba oldu!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
Aşiyan bahtsızlığı
Setten aşk çıktı
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Olay, 24 Kasım 2018 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisi

Erkek Memurdan Kadın Güvenlik Görevlilerine Şiddet Kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Osmaniye'de yakalandı! 5 milyon dolar değerinde

Türkiye'nin en yükseği olacak! 154 metreye ulaştı