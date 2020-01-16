Younes Belhanda Galatasaray'da kalacağını açıkladı

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer dönemi için kaynak yaratmak adına elden çıkartmayı planladığı Younes Belhanda "Takımda kalacağım" dedi.

Kendisi hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Belhanda, "Bahse girerim ki Galatasaray'da kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yıl üst üste şampiyonluğa ulaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde hareket alanı yaratabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar hem yabancı kontenjanını boşaltacak hem de maaş dengesini sağlayacak.

Younes Belhanda'nın takımda kalacağını açıklamasının ardından Galatasaray'ın bonservis bedeli ile bir transfer yapması da zora girdi. Stoper, forvet ve bir de orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli olarak yabancı futbolcular ile ilgili kararını verecek.

Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Andone, Nagatamo, Mariano ve Nzonzi sürecinde de kısa bir süre içerisinde açıklama yapacak.

(Sporx)