Younes Belhanda, Fransa yolcusu

Galatasaray'da geldiği günden beri tartışmaların odağındaki isim Younes Belhanda, Fransa'ya gidiyor...
A Spor'un haberine göre, Belhanda'ya Fransa'nın Nice kulübü talip oldu. Tecrübeli orta saha da transfere bakıyor. Yıldız oyuncu için yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.
3 milyon 300 bin euroluk maaşı, istikrasız performansı, agresif davranışlarıyla gündemden düşmeyen Belhanda, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çekmişti.
Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.
Fenerbahçe daha önce de gündemine aldığı Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero için River Plate'e resmi teklifini iletti. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
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Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Türk vatandaşlığına geçen oyuncusu Shane Larkin, "medya buluşmaları" organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İtalyan devi Roma, daha önce 12 milyon euro sunduğu Galatasaray'a Marcao için yaptığı teklifi 15 milyon euro + bonus şeklinde güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içinde son teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Cimbom'un scout ekibi, Brezilyalı stoperin yerine 2 alternatifi şimdiden transfer komitesine sundu.