Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'nda sakatlandı

Younes Belhanda, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında karşılaşacağı Namibya'ya karşı sahada olmayacağı açıklandı.

29 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde bir ağrı olduğu ve bu nedenle gruptaki diğer 2 zor maç öncesi riske edilmeyeceği bilgisi verildi. Namibya karşısında oynatılmayacak olan Belhanda'nın Fildişi Sahilleri ve Güney Afrika maçlarında ise sahada olacağı belirtildi.

Fas Teknik Direktörü Herve Renard, "Belhanda'nın ayak bileği burkuldu ve bir ağrı hissetti. Salonda çalışmalarını sürdürdü. Şu an ayağının üstünde basmakta zorlanıyor. Antrenmanlar yapacak ve kendini test edecek. Eğer, bir sorun olmazsa diğer maçlarda oynayacak." dedi.

(Sporx)