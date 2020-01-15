  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:59
  • |
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:11

Younes Belhanda, eski takımı Schalke 04'ün teklifine sıcak bakıyor

Younes Belhanda, eski takımı Schalke 04'ün teklifine sıcak bakıyor

Paylaş

2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

BundesLiga’da ilk yarıyı 30 puanla 5.sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi potasında yer almak isteyen Schalke’nin Belhanda’yı istediği öğrenildi.

BELHANDA KENDİSİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

David Wagner’le iyi bir ivme yakalayan Schalke’de orta saha hattında bulunan Harit, Suat Serdar, Caliguri, Schöpf gibi tecrübeli futbolculara katkı sağlaması için Younes Belhanda’yı düşünen yönetimin Bentaleb’le yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Faslı 10 numaranın daha önce formasını giydiği takıma son derece sıcak baktığı ifade edildi. 2015-16 sezonunda Schalke’yle 17 maçta 2 gol 1 asist yapan Belhanda için Galatasaray’ın kapısını çalan Sportif Direktör Peter Knabel’in sarı kırmızılı yönetime kiralama teklifinde bulunduğu bildirilirken, oyuncunun daha önce Almanya macerasında bazı yanlışlar ve talihsiz sakatlıklar yaşadığı, transferinin gerçekleşmesi halinde BundesLiga’da kendisini ispatlama peşinde olduğu kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ahmet Nur Çebi: Guilherme için girişimimiz olmadı, TFF ile anlaşmadan transfer yapamayız

title

Yukatel Denizlispor, Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı

title

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

Ünlü yıldız resti çekti: Ben Fenerbahçe'ye gidiyorum
Ünlü yıldız resti çekti: Ben Fenerbahçe'ye gidiyorum

Ünlü yıldız resti çekti: Ben Fenerbahçe'ye gidiyorum

Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.

Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan transfer sözleri
Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan transfer sözleri

Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan transfer sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni talibine yeşil ışık! Belhanda gidiyor
Yeni talibine yeşil ışık! Belhanda gidiyor

Yeni talibine yeşil ışık! Belhanda gidiyor

2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı
Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı

Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu
FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu

FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.