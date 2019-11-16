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  3. Yönetimden Ljajic'e: 'Kendini bir an önce toparla'

Yönetimden Ljajic'e: 'Kendini bir an önce toparla'

Yönetimden Ljajic'e: 'Kendini bir an önce toparla'

Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan ile bire bir görüşen asbaşkan Emre Kocadağ, Boşnak oyuncunun bir an önce toparlanmasını istedi.

Beşiktaş'ta bu sezon performansı eleştiri konusu olan ve geçtiğimiz sezonki görüntüsünden uzak kalan Adem Ljajic için kritik bir zirve gerçekleşti.

Asbaşkan Emre Kocadağ göreve geldiği günden bu yana sorunları olan futbolcularla bire bir görüşmeler yaparken, Ljajic'le de geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve sıkıntılarını dinlemişti. Kocadağ'ın, gece hayatıyla eleştirilen Boşnak oyuncunun performansından memnun olmadığı ve 27 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan'ı kulübe davet ederek bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kocadağ'ın bu görüşmede, "Ljajic bizim için oldukça kıymetli ve değer verdiğimiz bir futbolcu. Bu zamana kadar bazı sıkıntılar yaşamıştır ancak artık bunları aşarak performansını yükseltmesi gerekiyor. Onunla yakından ilgilenmeye devam edeceğim, sizin de aynı şekilde görüşerek eski günlerine dönmesine katkı vermenizi istiyorum" dediği ifade edildi.

ATIBA'DAN İYİ HABER

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları devam ederken bir de Atiba paniği yaşandı. Önceki gün yapılan idmanda aldığı darbe sonrası ağrıları olan 36 yaşındaki yıldızın sakatlık yaşadığı ifade edildi. Ancak Atiba'nın durumunun ciddi olmadığı ve İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maça kadar hazır hale geleceği belirtildi.

(Sabah)


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