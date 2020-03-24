Yönetimden Lens'e Obi Mikel resti! 'Sözleşmeni feshedersen...'

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, önceki gün bir TV programına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Tecrübeli yönetici, koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından Türkiye’den ayrılıp ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens için, “Hollanda’ya gitmek istiyor. Ben de gidemiyorum, herkesin bulunduğu yerde kalmasında fayda var. Bizim de çocuklarımız var. ‘Ben Hollanda’ya gitmek istiyorum, ne yapmam lazım’ dedi, ‘Gidemezsin’ dedim ben de” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kesin kararıyla oyunculardan İstanbul’da kalmalarını istemelerine rağmen Hollandalı ismin bu konuda ısrarcı olması sonrasında Siyah-Beyazlılar’ın, “Alınan karara rağmen gitmek isteyen olursa Obi Mikel örneğinde olduğu gibi sözleşmesini fesh ettikten sonra seyahat konusundaki engelini kaldırabiliriz” kararı aldığı bildirildi.
2.2 milyon Euro kazanıyor
Tecrübeli ismin, bu restin kendisine iletilmesinin ardından fikrini değiştirip İstanbul’da kalma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 2.2 milyon Euro maaş alan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, Kara Kartal’la 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor’a sezon başında katılan Obi Mikel de ailesinin yanında olmak istediği için Bordo-Mavili yönetimle bir görüşme gerçekleştirip sözleşmesini fesh ettikten sonra Türkiye’den ayrılmıştı.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.