  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 10:16
  • |
  • 24 Mart 2020 Salı 10:16

Yönetimden Lens'e Obi Mikel resti! 'Sözleşmeni feshedersen...'

Yönetimden Lens'e Obi Mikel resti! 'Sözleşmeni feshedersen...'

Paylaş

Koronavirüsü sebebiyle lige ara verilmesi sonrasında kulübün yurt dışına çıkmama kararına rağmen ülkesine gitmek isteyen Hollandalı oyuncuya izin çıkmadı. Bu konudaki ısrarının ardından yönetimden, 'Mikel gibi sözleşmeni feshedersen gidebilirsin' cevabını alan Lens, İstanbul'da kaldı.

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, önceki gün bir TV programına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Tecrübeli yönetici, koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından Türkiye’den ayrılıp ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens için, “Hollanda’ya gitmek istiyor. Ben de gidemiyorum, herkesin bulunduğu yerde kalmasında fayda var. Bizim de çocuklarımız var. ‘Ben Hollanda’ya gitmek istiyorum, ne yapmam lazım’ dedi, ‘Gidemezsin’ dedim ben de” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kesin kararıyla oyunculardan İstanbul’da kalmalarını istemelerine rağmen Hollandalı ismin bu konuda ısrarcı olması sonrasında Siyah-Beyazlılar’ın, “Alınan karara rağmen gitmek isteyen olursa Obi Mikel örneğinde olduğu gibi sözleşmesini fesh ettikten sonra seyahat konusundaki engelini kaldırabiliriz” kararı aldığı bildirildi.

2.2 milyon Euro kazanıyor

Tecrübeli ismin, bu restin kendisine iletilmesinin ardından fikrini değiştirip İstanbul’da kalma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 2.2 milyon Euro maaş alan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, Kara Kartal’la 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor’a sezon başında katılan Obi Mikel de ailesinin yanında olmak istediği için Bordo-Mavili yönetimle bir görüşme gerçekleştirip sözleşmesini fesh ettikten sonra Türkiye’den ayrılmıştı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in son gözdesi Frank Boya

title

Fenerbahçe'yi yıkan çelişkili tablo

title

Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in gözü Oğuz Yılmaz'ın üzerinde

Evde kal Türkiye!

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.

Çebi'ye göre şampiyon Beşiktaş
Çebi'ye göre şampiyon Beşiktaş

Çebi'ye göre şampiyon Beşiktaş

Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.

Nazım'ı Kartal kaptı
Nazım'ı Kartal kaptı

Nazım'ı Kartal kaptı

Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.

Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı
Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı

Süper Lig devine ilaç gibi transfer! Tam bir savaşçı

Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.

Kas sakatlıkları artabilir
Kas sakatlıkları artabilir

Kas sakatlıkları artabilir

“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor!
Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor!

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı kapıyor!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta Elneny'nin alternatifi belli oldu
Beşiktaş'ta Elneny'nin alternatifi belli oldu

Beşiktaş'ta Elneny'nin alternatifi belli oldu

Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.