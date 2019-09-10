Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,768
  • 6,3738
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yöneticiler Terim'in cezasının düşeceğine inanıyor

Yöneticiler Terim'in cezasının düşeceğine inanıyor

Yöneticiler Terim'in cezasının düşeceğine inanıyor

Galatasaraylı yöneticiler, Tahkim Kurulu’nun mutlaka adaletli bir karar vermesi gerektiğini belirterek “Terim’in 4 maçlık cezası abartılı. Perşembe günü duruşmalı toplantıda hak yerini bulacak” dediler.

STAR

CİM-BOM’DA gündemin ilk sırasında Teknik Direktör Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza var. Hukuk Kurulu’nu oluşturan avukatlar dün iki saatlik bir toplantı daha yaparken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler, cezanın indirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın “Belimde silahım olsa hakemi vururdum” demesine rağmen sadece 11 günlük hak mahrumiyeti cezası aldığını belirtip “Terim’in ‘amatördüler, şimdi profesyonelce çalışıyorlar’ sözüne 4 maç ceza vermek haksızlık. Perşembe günü bu cezanın kaldırılacağına inanıyoruz” diye görüş belirttiler.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

4 milyon TL'lik rekor teklif 
Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme
Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
<p>İstanbul Beyoğlu’da önceki akşam İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında bekleyen Halit Ayar, ke

Halit Ayar´ın Öldürülmesiyle İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı! Canilerden İsyan Ettiren İfade

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal sevkiyat!