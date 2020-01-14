'Yöneticiler liyakatli olsun'

Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”

AKŞAM

Ankara’da 5 gün sürecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın açılışında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun zamandır çıkması beklenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nın Meclis’e taşınacağını söyledi. Kasapoğlu, “Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nı yakın bir zamanda gündemine alacak” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu şunları söyledi: “Dernek, şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla’ bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.

SPONSORLUKLAR KAÇTI

Bakanlık olarak; bütün paydaşlarımızla, Meclis’in emrindeyiz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Uygulamalarıyla bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Sponsorlar, spor ekonomisinin yapı taşlarıdır. Türk sporu, muhtelif nedenlerle son yıllarda büyük sponsorların bir bölümünü kaybetti. Bu açığı sadece devlet üzerinden kapatmaya çalışmak, devleti en büyük sponsor yapar ki bu da sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için rasyonel bir adım değildir. Sponsorlar sektöre kazandırılmalıdır.

YÖNETİM ZAFİYETLERİ VAR

Özellikle futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına uygun strateji ve planlarla şekillendirmesi gerekiyor. Çünkü global çapta sportif başarının, finansal ve idari disiplinle eş zamanlı gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Kulüplerin idari ve mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekiyor. Mevcut yapı ve anlayışla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri pek mümkün görünmüyor. Mevcut durumu iyi analiz etmeliyiz. Futbola bütüncül bir bakış açısı getirmek mecburiyetindeyiz.”

BAŞKAN’IN KATKISI BÜYÜK

BAKAN Kasapoğlu: “Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminden beri spora önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle “Spor tesisleri devrimi’ gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde yapılan çalışmalarla ülkemizin 4 bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Avrupa’nın en modern tesislerine, statlarına sahibiz.

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

TÜRK sporunun ortak gayretlerle çok daha yükseklere çıkacağını belirten Kasapoğlu, “Bunu da fair-play ruhuyla, rakibe ve oyuna saygı duyarak, sporun birleştirici özelliğine sıkı sıkıya kenetlenerek başaracağız. Bu konuda bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığımızın başlattığı, ‘Rakibine jest yap’ sloganıyla hayata geçirilen bu kampanyanın, sporda kin ve nefret söylemlerinin önüne geçilmesi noktasında ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Hassasiyetlerinden ve çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığımızı yürekten kutladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

REKABET SADECE SAHADA OLACAK

BAKAN Mehmet Kasapoğlu “5 gün boyunca Süper Lig kulüpleriyle buradaki çalıştayda bütün sorunları masaya yatıracağız. Rekabet sadece sahada olacak. Dışarda sporun birleştirici ruhunu yansıtacağız. Ortak akılla birbirimize danışarak çözeceğiz. Altyapılar sözde değil, gerçekte hayata geçmelidir” ifadelerini kullandı.