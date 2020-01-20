Yolcu listesi kabarık

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

F.Bahçe’de ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında Harun, Moses, Zajc, Rami, Mehmet Ekici, Kruse ve Murat Sağlam isimleri yer alıyor. Bu hafta bu isimlerden en az üçü ile yolların ayrılması bekleniyor. Moses’la İnter, Zajc ile Brescia ilgileniyor.