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  3. Yine çifte standart! Zalgiris Kaunas maça askeri desenli formayla çıktı

Yine çifte standart! Zalgiris Kaunas maça askeri desenli formayla çıktı

Yine çifte standart! Zalgiris Kaunas maça askeri desenli formayla çıktı

Avrupa'dan görülmemiş çifte standart. Basketbolun önemli ekiplerinden Zalgiris Kaunas, üniforma niteliği taşıyan askerî desenli bir forma giyerek maça çıktı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde evinde Kızılyıldız'a 61 - 59 kaybetti.

Maçın sonucundan çok, Zalgiris'in mücadelede giydiği forma dikkat çekti.

Jasikevicius'un öğrencileri, 'Litvanya Ordu Günü' nedeniyle üniformaya benzeyen, askerî desenli özel tasarım bir forma giydi.

Barış Pınarı Hârekatı sırasında asker selamı veren Türk sporcular hakkında soruşturma başlatan ve çeşitli mecralarda kınama mesajları yayımlayan Avrupalılar, Zalgiris'in bu forması karşısında ise yine sessiz kaldı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde takımların giyecekleri formaların önce Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin denetiminden geçiyor.

Bu formaya onay verilmiş olması, Avrupalıların ülkemize karşı nasıl bir çifte standart uyguladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

(TRT Spor)


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