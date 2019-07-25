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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:12
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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:22

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

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Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm
Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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