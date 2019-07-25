Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.
Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.
Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.
Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.