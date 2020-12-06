  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 17:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan sevenlerine iyi haber geldi

Yılmaz Vural'dan sevenlerine iyi haber geldi

Paylaş

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.

27 Kasım’da oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınan Yılmaz Vural, entübe edilmişti.

Bugün entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamının tedavisine yoğun bakımda devam edilecek.

Durumunda iyileşme kaydedilmesi Vural’ın yoğun bakım ünitesinden de çıkartılması ve tedavisine bir süre daha hastanede devam edilmesi planlanıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Erol Bulut derbinin faturasını kesti
Erol Bulut derbinin faturasını kesti

Erol Bulut derbinin faturasını kesti

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı
Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Sofiane Feghouli şova devam ediyor
Sofiane Feghouli şova devam ediyor

Sofiane Feghouli şova devam ediyor

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor
Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor

Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler
Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler

Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.

Çaykur Rizespor'a bir darbe de Fatih Karagümrük'ten
Çaykur Rizespor'a bir darbe de Fatih Karagümrük'ten

Çaykur Rizespor'a bir darbe de Fatih Karagümrük'ten

Süper Lig'in 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi
Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi

Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.

Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor
Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor

Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor

Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor.

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi
Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi

Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.