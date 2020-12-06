Yılmaz Vural'dan sevenlerine iyi haber geldi

27 Kasım’da oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınan Yılmaz Vural, entübe edilmişti.
Bugün entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamının tedavisine yoğun bakımda devam edilecek.
Durumunda iyileşme kaydedilmesi Vural’ın yoğun bakım ünitesinden de çıkartılması ve tedavisine bir süre daha hastanede devam edilmesi planlanıyor.
Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.
Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.