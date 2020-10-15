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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 10:53
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Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

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Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın ön eleme turlarında elenmesiyle Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor duruma düştü. Sezona 11. sırada başlayan Türkiye, Ukrayna takımlarının başarılı sonuçlarıyla bir sıra geriledi. Türkiye şu an klasmanda 12. sırada yer alıyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yılmaz Vural, Şampiyonlar Ligi’nin Türk takımları için çok önemli olduğunu söyledi.

"BOŞUNA REAL MADRİD, BARCELONA OLUNMUYOR"

Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan paraların ciddi miktarlar olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Bundan sonra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne katılması hayal olabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak Türk futbolu için çok önemli bir kayıp olur. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var, çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor, burada kazandıkları paralarla büyüdüler. Türk futbolu zaten ekonomik olarak zorlanıyor. Türk kulüpleri Avrupa da 12. sıraya çıkacak puanı toplayamayacak bir yapıda. Bakıldığında yurt dışından gelen oyunculara 5-8 milyon Eurolar neden veriliyor? Çok ciddi rakamlar verilip oyuncular da alınıyor bu çok büyük bir çelişki. Futbolda futbolun doğrularını uygulayabilirseniz işiniz kolay olur. Önemli olan sizin ne yapacağınızdır. Türkiye’de yeniden düşünülüp kulüp yapılarının maddi, manevi Avrupa’da başarılı olacak hale getirilmesi lazım" diye konuştu.

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Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri
Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.

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