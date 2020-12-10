Yılmaz Vural'dan haber var!

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.
"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"
Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı." ifadelerini kullandı.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması her yerde manşet oldu. Takımımıza her yerden tam destek geldi.
Paris Saint Germain-Başakşehir maçında ırkçılık skandalına imza atan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, 2008 yılında verdiği röportajda intihara meyilli oluşundan ve yediği dayaktan bahsetmişti.
Trabzonspor'un yeni sponsorluk anlaşması KAP üzerinden resmen açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte Çarşamba gününün toplu sonuçları...