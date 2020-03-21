Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iyi de başladığı sezonun ikinci yarısında hedeften uzaklaştı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligde son 7 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, zirve yarışından koptu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken sert sözler söyledi...

Akhisarspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HER TRANSFER FİYASKO!"

Vural, "Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.

"ALİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR"

Yılmaz Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI 'GEL' DİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor" diye konuştu.

"BİR KEZ BİLE KÜFÜR TELEFONU ALMADIM"

Yılmaz Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.

Vural'ın çalıştırdığı Akhisarspor, TFF 1. Lig'de 45 puanla 5. sırada bulunuyor.