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aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:59
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:59

Yılmaz Vural sezon sonuna kadar Akhisarspor ile anlaştı

Yılmaz Vural sezon sonuna kadar Akhisarspor ile anlaştı

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TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

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