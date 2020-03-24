Yılmaz Vural: 'Fatih Terim'in testi pozitif çıkınca...'

Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta sezona verilen süresiz ara sonrası antrenmanlara bugün yeniden başlamayı planlayan TFF 1’inci Lig ekibi Akhisarspor, son gelişmelerin ardından çalışmaları erteledi.
Yeşil siyahlılarda yönetim ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplantı yaptı.
Oyuncuların kafalarının çok dağılmış olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Özellikle son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüs çıkması takımı çok olumsuz etkiledi. Fatih hocaya acil şifalar diliyorum. Tüm futbol ailesi yanında. Oyuncularımız salgın yüzünden kafalarını futbola verecek durumda değil. Liglerin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri takip edip karar vereceğiz" dedi.
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.