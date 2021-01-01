Yılmaz Vural: Başkan uçağı durdurup beni aradı

AKŞAM

Yılmaz Vural, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yılmaz Vural, “Sevgili Cumhurbaşkanım size bir minnet borcum var. Azerbaycan'a giderken uçağı durdurup, 'Hocamla konuşacağım' deyip, beni gecenin bir yarısında aradığınızda, aramızdaki sohbet bizi ilgilendirir ama hastaneye verdiğiniz talimatlar, kendi sağlık sorumlunuzu orada görevlendirmeniz beni çok mutlu etti. Size çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey sağ olsun, aradı bizi. Cumhurbaşkanı'mızın pankartlardaki sözleri gibi 'Temizlik, mesafe ve maske' olayını sakın ihmal etmeyin.” dedi.

