Yılmaz Vural: Başkan uçağı durdurup beni aradı

Yılmaz Vural, “Sevgili Cumhurbaşkanım size bir minnet borcum var. Azerbaycan'a giderken uçağı durdurup, 'Hocamla konuşacağım' deyip, beni gecenin bir yarısında aradığınızda, aramızdaki sohbet bizi ilgilendirir ama hastaneye verdiğiniz talimatlar, kendi sağlık sorumlunuzu orada görevlendirmeniz beni çok mutlu etti. Size çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey sağ olsun, aradı bizi. Cumhurbaşkanı'mızın pankartlardaki sözleri gibi 'Temizlik, mesafe ve maske' olayını sakın ihmal etmeyin.” dedi.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.