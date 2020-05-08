Yılmaz Vural: 12 Haziran'da başlayacak liglerle ilgili futbolcular ve teknik heyet tedirgin

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili, "Futbolcular ve teknik heyetler tedirgin. 12 Haziran'da başlayacak olan ligi tamamlayabilecek miyiz tedirginliği de var" dedi. Vural, futbolcuları fiziksel olarak hazırlamanın dışında psikolojik olarak hazırlamanın daha zor olacağını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı basın toplantısında futbol gündemini değerlendirdi. Teknik heyet olarak futbolcuların uygulayacağı programı daha önceden 3 Mayıs’a kadar hazırladıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Şimdi artık TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamadaki 12 Haziran’a kadar hazır olacağız. Fakat net anlamadığımız bir konu, tarih verildi ama 35 günlük bir ara var. Bu 35 günde olan gelişmeler geriye veya ileriye alınabileceği ya da tamamen iptal edilebileceği konusunda da sanki bir anlayış hükmü bulunuyor. Federasyon Başkanı ve Sağlık Bakanı arasındaki muhabbette biraz tedirgin olduk. Çünkü farklı farklı şeyleri söylediler. Sorumluluk anlamında biz federasyona bıraktık bu konuyu onlar isterlerse yapsınlar. Ama bu sağlık konusunda hakikaten bir sağlık sorunu varsa bunu federasyona bırakmamalıdır. Orada galiba aralarında bir anlaşmazlık oldu diye düşündük bu açıklamalardan sonra. Tabii ki kararlar büyük sorumlulukla alınacak kararlar olarak görünüyor. Herkes de bu sorumluluğun farkında ancak futbolcular ve teknik heyetler tedirgin. 12 Haziran’da başlayacak olan ligi tamamlayabilecek miyiz tedirginliği de var” diye konuştu.



"Oyuncularımız beklediğimizden daha iyi bir dönüş yaptı"

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Vural, “Her şeye rağmen ben takımımdaki oyuncularıma, bir kere önce yabancı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hiçbir tanesi Türkiye’yi terk etmedi. Antrenman anlamında hiçbir sıkıntıları yok. Değerleri yüksek aşağı düşmemiş şekilde bizimle buluştular. Türk oyuncularımız da aynı şekilde tabii ki birkaç istisnalar da var. Tüm oyuncularımız beklediğimiz değerlerden daha iyi bir dönüş yaptılar. Bu açıdan futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. İşi çok ciddiye aldıkları da ortada. Biz Akhisarspor Kulübü olarak bu konuda oyuncuların motorik özelliklerinin kaybolmaması konusunda en az sıkıntılı takımlardan bir tanesiyiz diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Oyuncuları psikolojik olarak da hazırlamak zor"

12 gündür çalışmalarına sil baştan tekrardan başladıklarını ifade eden Vural, “Çalışmalara başlarken Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden de destek aldık ve kuvvet, sürat ve dayanıklılık testleri yaptık. Futbolcular tekrar nasıl kondisyonuna kavuşur konusunda birçok bilimsel makaleyi de ele aldık ve onların üzerinden gittik. 12 Haziran’dan sonra oynayacağımız 6 final maçı için oyuncularımızı fiziksel olarak hazırlasak da psikolojik olarak hazırlamak daha zor olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

"60 puanı geçenler direkt çıkar, 55 puan ve üzeri plaf-off oynar"

Ligin panoramasını çıkardıklarını kaydeden Vural, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte ligde bir değerlendirme yaptık. 60 puanı alan ve geçen takımlar ligden direkt çıkacak, 55 puan ve üstünü alan takımlar ise play-off oynayacak gibi bir hesaplama yaptık. Tabii ki bunlar tahmini şeylerdir. Biz bu ligde misafir olmak istiyor ve düştüğümüz lige bu sezon çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de 14 takımın TFF 1. Lig’de de 11 takımın liglerin devam etmesi konusunda görüş birliğinin ortada olduğunu ifade eden Vural, “Çoğunluk oynamak istiyor ama nihai karar tabii ki federasyonda olacaktır. Bir değişiklik söz konusu olmazda fiziksel olarak takımımız 12 Haziran’a hazır olacaktır. Tek korkumuz ise psikolojik olarak futbolcuların bu döneme hazır olmaması olacaktır” değerlendirmesini yaptı.